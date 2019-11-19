Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Александра Клитина, которая попала в постельный скандал, выложила пост в соцсетях, где она прокомментировала скандал, после того, как ей написал пранкер Джокер.

Соответствующие скриншоты переписки опубликованы в Telegram-канале Джокера.

Кроме того, во время переписки Клитина дала понять, что хотела бы получить должность министра транспорта и инфраструктуры. На вопрос от Джокера, "потянула" бы она министерство, Клитина ответила "потянула бы".

Также Клитина негативно оценила деловые качества своего начальника - министра инфраструктуры Криклия, написала, что он принимает на работу коррупционеров, что-то мутит с тендерами на "Укрзализныце", а также о том, что в министерстве на ключевых должностях стоят люди Ахметова.

Отметим, что в переписке не указывается, кем именно представился пранкер. Но, судя по всему, некоего близкого к Зеленскому человека.

"Страна" публикует всю переписку:

На днях народный депутат Антон Поляков (СН) опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. "Страна" проанализировала полную версию пленки, которую в народе уже прозвали - Криворожгейт.

Депутаты по сути заявили, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полициейские будут "советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

Помимо всего, там есть и один пикантный момент, который касается Александры Клитиной, которая попала на пост якобы через постель.

Вот его текстовая расшифровка:

"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охеренная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!

[смех]

- Это называется, я чиста перед вами.

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

Напомним также, что нардеп Криворучкина прокомментировала запись разговора "слуг" с полицией Кривого Рога.