Главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отправили в отставку.

Маурисио Почеттино. Фото: soccernews.ru

Как сообщает издание, причиной его увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в конце прошлого и начале нынешнего сезона.

Напомним, что "Тоттенхэм" в прошлом сезоне играл в финале Лиги чемпионов, в котором уступил "Ливерпулю" (0:2). Почеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году. До этого он работал в "Саутгемптоне" и "Эспаньоле".

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может возглавить Тоттенхэм, но следит и за Реалом. Португальский специалист остается без работы с декабря прошлого года, когда он был уволен из Манчестер Юнайтед, но готов вернуться к тренерской деятельности.

Также мы писали, что Тоттенхэм разгромила команда Баварии в первых матчах второго тура группового турнира Лиги чемпионов.