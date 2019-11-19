"Газпром" заполнил сырьем обе нитки газопровода "Турецкий поток" - от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что к началу работы готовы компрессорная станция "Русская" и "участок берегового примыкания" на территории России. Кроме того, завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из них предназначена для турецких потребителей, по второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой завершили в апреле 2018 года. Совокупная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год.

Напомним, что ОБСЕ признала "Турецкий поток" и "Северный поток-2" средствами политического принуждения.

Также "Страна" писала о том, что "Турецкий поток" позволит снабжать газом страны, до которых не достают "рукава" "Северного потока-2" - Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие. Но есть проблема - низкая пропускная способность внутренних трубопроводов, в частности, в Болгарии. Последняя не так давно приняла решение о расширении транзитных мощностей, но на это понадобится время. Но суммарно оба потока могут лишить Украину транзита газа.