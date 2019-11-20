Зеленский VS Тимошенко

В высших эшелонах власти ни с того ни с сего началась новая война личностей. Противостояние Зеленский – Тимошенко вчера стало главной новостью соцсетей, перебравшись и в телевизоры. С большой вероятностью, оно будет длиться не один день и даже не один месяц. Хотя до сих пор непонятно, зачем оно было нужно президенту.

Да, Юлия Владимировна объявила себя оппозицией и стала на всех эфирах рассказывать, как она ратует за народ и за землю. Но – ничего более. А подобные кульбиты Тимошенко уже ни у кого никаких эмоций не вызывают, кроме как у нее самой. Зачем нужно было посвящать новоявленной оппозиционерке целый пост? Но самое главное – зачем нужно было переходить на личности, осмеивая "прекрасную фигуру" лидера "Батькивщины"?

Глупость в том, что основной смысл поста был правильный. Все действительно знают, как Тимошенко хотела в коалицию и какие условия она выставляла. Торги "должности в обмен на голосования" наблюдались даже в парламенте в первые дни, когда "Батькивщина" отдавала голоса авансом. И если бы пост был только об этом, удар оказался бы более чувствительным.

А вместо этого – фраза о фигуре. И не только она: Зеленский вызвал кучу едких комментариев насчет того, что "эпоха договорняков закончилась навсегда". Поскольку "закончилась" эта эпоха договорняком, по которому депутаты Ахметова отдали голоса за первое чтение закона о земле, а сам Ахметов получил снижение на 2% рентного сбора по железной руде.

Ну, и завершилось все прогнозируемой ответкой от Тимошенко – насчет рояля. И в результате уже никто не помнит, о чем, собственно, хотел сказать Зеленский. Все знают, что есть война двух политиков, перешедших на личности. И что президент этот раунд проиграл.

Рамка для "нормандской четверки"

До встречи Нормандской четверки 20 дней, но в Кремле уверяют, что проект итогов уже готов. Фото kp.ua

Неизвестно, какие планы были у Зеленского на встречу "нормандской четверки", но уже сейчас очевидно, что их придется подстраивать под планы остальных ее участников. И прежде всего – под планы Путина, за которым по итогу оказалось последнее слово в вопросе о проведении саммита.

Поэтому не стоит удивляться тому, что уже сейчас, за 20 дней до ожидающейся встречи, Кремль распространил информацию о том, что проект итогового документа саммита уже подготовлен и согласован помощниками всех четырех лидеров государств "нормандской четверки". То есть и украинской стороной тоже.

И это удивительно, поскольку, согласно тем же близким к Кремлю источникам, именно Москва настаивала на предварительном согласовании итогового документа, и цель такого подхода – не дать Киеву по ходу встречи выйти за рамки Минских соглашений.

А если Зеленский собирается оставаться в рамках "Минска-2", то тогда становится непонятно, зачем ему встреча. Можно было бы и без всяких саммитов принять законы и изменения в Конституцию, предписанные соглашениями 2015 года, после чего сказать всему миру, что именно Украина является инициатором выполнения договоренностей, в то время как Россия и сепаратистские "республики" их не выполняют.

При таких раскладах инициатива действительно была бы в руках Киева. А при нынешних все начинает выглядеть так, что Зеленскому просто очень хочется увидеться с Путиным.

Замминистра – через постель?

Александра Клитина. Фото с facebook-страницы Клитиной

Во власти – очередной секс-скандал. Теперь, правда, речь идет не о заказе проститутки с рабочего места в парламенте, а о проституции другого рода – о том, что одна из замов министра в нынешнем правительстве якобы получила свою должность через постель.

Информация о некоей заместительнице министра появилась еще позавчера – как часть подслушанного разговора нардепа Юзика с руководством Днепропетровской полиции. Однако имя "насосавшей" должность чиновницы было скрыто.

Вчера телеграм-канал "Темный рыцарь" (его считают близким к группе Коломойского в "Слуге народа") опубликовал стенограмму пропущенной части разговора. По его информации, речь идет о замминистра транспорта и инфраструктуры Александре Клитиной. И хотя анонимный телеграм-канал – не тот источник информации, которому можно доверять безоговорочно, скандал все-таки неминуем – слишком много информации уже ходит на эту тему.

Ну и, в конце концов, случился еще один скандал - Клитину развел пранкер Джокер. Он не только заставил ее написать пост о любви к своей семье, но и разговорил ее на негативную оценку деловых качеств своего начальника - министра инфраструктуры Криклия, написала, что он принимает на работу коррупционеров, что-то мутит с тендерами на "Укрзализныце", а также о том, что в министерстве на ключевых должностях стоят люди Ахметова.

В общем, было ли назначение "через постель" или нет, уже, похоже, никакого значения не имеет. Скандал начал жить своей жизнью, выполняя свою роль по дестабилизации рядов властной команды.

День славы и презервативов Олега Ляшко

Олег Ляшко в Бориспольском суде. Фото: "Страна"

Вчера был знаменательный день для Олега Ляшко: он при помощи власти вернул к себе внимание общественности, чем и наслаждался в течение нескольких часов – пока Бориспольский суд выбирал для лидера радикалов меру пресечения.

При этом главный радикал ничем не рисковал: все прекрасно понимали, что арест и пребывание в СИЗО – это слишком жесткое наказание за мелкую стычку со "слугой народа" Герусом. И потому дилемма была только в том, будет ли выписан домашний арест или еще что помягче.

Получилось еще мягче – личное поручительство. У Ляшко был целый перечень тех, кто был готов поручиться, поэтому суду пришлось еще и выбирать. Выбрали в итоге нардепа от "Евросолидарности" Сюмар и нардепа от "Батькивщины" Волынца. Оба напрямую или опосредовано связаны с генеральным спонсором Ляшко Ринатом Ахметовым: Волынец заведует шахтерскими профсоюзами, Сюмар заведовала предвыборной кампанией Ляшко на президентских выборах.

Но перечень заступников не исчерпывался теми, кто пришел в суд. Вчера из винницкого подполья впервые после отставки вышел даже экс-премьер Владимир Гройсман – и тоже только ради того, чтобы выступить с лозунгом "Свободу Олегу Ляшко". Так что в итоге за лидера радикалов вступились почти все постмайдановские партии – от мертвого "Народного фронта" до парламентских "Евросолидарности" и "Батькивщины". Что интересно, никаких заявлений не последовало от партии собственно Олега Ляшко – Радикальной.

Однодневный массированный пиар всей прошлой власти вместе взятой еще раз поставил вопрос о том, зачем вообще все это было сделано. Потому что лучшего подарка, чем весь этот суд, Герус не мог устроить своему обидчику. Но все же не верится в то, что сделал этот подарок "слуга народа" намеренно.

Зачем "Большой семерке" украинский рынок земли?

Анка Фельдгузен. Фото: theoutlook.com.ua

Тема рынка земли, закон о котором принят в первом чтении, в украинской политике сейчас отошла на второй план. Но ее неожиданно начали выталкивать на первый план те, кого, по идее, данный вопрос вообще не касается. Вчера послы стран "Большой семерки" выпустили совместное заявление, в котором приветствовали процесс снятия моратория и введения рыночных отношений в земельном вопросе.

И вот такие приветствия как раз приводят к тому, что украинцы еще сильнее задумываются над вопросом – правильно ли будет принимать земельный закон. Потому что ни один дипломат в мире не будет самостоятельно предпринимать какие-то шаги. И ни одно государство, от имени которого выступает дипломат, не будет ничего заявлять просто так.

Страны "Большой семерки" объясняют, что рынок земли – это классно, потому что он "поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие".

Вот только разве кто-то поверит, что Вашингтон, Лондон и другие глобальные столицы заинтересован в раскрытии огромного потенциала и стимулировании экономического развития Украины?

Если бы Берлин, к примеру, хотел этого, то он просто настоял бы на отмене квот, которые не дают ввозить украинскую продукцию в Евросоюз. Но квоты сохраняются, потому что их отмена будет во вред фермерам, в том числе немецким. А "раскрытие огромного потенциала" пойдет им на пользу?

Кстати, именно немецкий посол Анка Фельдгузен оказалась более честной: в своем интервью она выразила надежду, что открытие рынка земли позволит купить эту землю, в том числе и немецким фермерам. Правда, она говорит о тех фермерах, которые уже работают на украинской земле. Но если открыть рынок для них, то нужно открывать его и для остальных фермеров и нефермеров.

Вот именно этого, видимо, и хотят страны "Большой семерки", приветствуя принятие закона в первом чтении. При таких раскладах интерес Вашингтона и других становится понятен. Вот только Зеленский совсем недавно объяснял, что как раз иностранцам украинская земля не достанется…