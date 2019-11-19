Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года. Документ опубликован на сайте инстанции.

Отмечается, что это постановление следует за решением Международного суда ООН от 8 ноября. Тогда жалобу по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма признали приемлемой.

Спор был инициирован Украиной в январе 2017 года. Киев пытается доказать, что Москва нарушила две международные конвенции - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Российская сторона настаивает, что иск Украины должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.

Напомним, что МИД рассказал о дальнейших действиях в Международном суде ООН в деле против России.

Также мы писали о том, что после передачи кораблей в МИД заявили, что Украина все-равно будет судиться с Россией в Гааге.