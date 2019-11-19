Полиция Хмельницкой области открыла уголовное производство по факту издевательства на животным местного топ-чиновника, который волочил собаку за автомобилем 1,5 км. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.

Фото: hm.npu.gov.ua

"О факте издевательства над животным в Красиловский отдел полиции сообщили свидетели происшествия, которые двигались по этой же дороге близ села Кузьмин. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавший пес был доставлен в ветеринарное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь, после медики передали животное волонтерам.

По данным пресс-службы, следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины по факту издевательства над собакой. За обращение с животными с особой жестокостью предусматривается лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, как писала "Страна", в воскресенье, 17 ноября, возле села Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области чиновник привязал собаку к автомобилю и протащил ее по дороге 1,5 км. Позже по фото и видео земляки узнали в живодере директора Хмельницкого областного архива и бывшего вице-мэра областного центра Владимира Байдича.

Ранее сообщалось, что в день суда в Днепре повесился живодер, который убивал собаку на глазах у детей. Также мы писали, что под Киевом будут судить пару живодеров, моривших голодом кошек и собак.