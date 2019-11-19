Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Александра Клитина, которая попала в постельный скандал, выложила фотографию мужа и сына в Facebook.

"Я обожаю свою семью! Похоже что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен", - подписала фото Клитина.

Фото: facebook.com/aleksandra.klitina

Муж Александры - юрист Денис Сытник, от которого она родила сына Георгия.

На днях народный депутат Антон Поляков (СН) опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. "Страна" проанализировала полную версию пленки, которую в народе уже прозвали - Криворожгейт.

Депутаты по сути заявили, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полициейские будут "советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

Помимо всего, там есть и один пикантный момент, который касается Александры Клитиной, которая попала на пост якобы через постель.

Вот его текстовая расшифровка:

"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охеренная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!

[смех]

- Это называется, я чиста перед вами.

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

Напомним также, что нардеп Криворучкина прокомментировала запись разговора "слуг" с полицией Кривого Рога.