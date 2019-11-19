В среду, 20 ноября, в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне экспертов. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару, передает Интерфакс.

"Да, могу подтвердить: такие консультации на техническом уровне пройдут завтра. Мероприятия для СМИ не предусмотрены", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа. После этого министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемым поступившее от "Газпрома" предложение о новом контракте на транзит газа по Украине.

Как сообщала "Страна", время "Ч" на газовом рынке все ближе, а вопрос с транзитом российского газа по-прежнему открыт. Очередной раунд переговоров на эту тему, который прошел 28 октября в Брюсселе еще больше запутал ситуацию.

При этом Киев пока отказывается привязать к трехсторонним переговорам (ЕС, Россия и Украина) по транзиту газа вопросы о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом".