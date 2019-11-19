В Херсоне школьные офицеры полиции помешали девушке-подростку совершить самоубийство. Об этом сообщает полиция в Facebook.

Отмечается, что сегодня около 9 часов утра школьным офицерам полиции позвонили из одной из школ города. Патрульным сообщили, что 15-летняя ученица учебного заведения скорее всего хочет совершить самоубийство. Со слов учителей, к ним обратились школьники. Дети рассказали, что их одноклассница ведет в одной из социальных сетей прямой эфир с какого-то высокого недостроя и говорит, что прыгнет оттуда.

По описанию инспекторы установили, что указанное здание находится на улице Комарова. Школьные офицеры полиции Грибко Вячеслав, Луняка Ирина и Климова Алла немедленно отправились туда. Подъезжая к месту, патрульные заметили на краю крыши 8-этажки девушку. Инспекторы поднялись по лестнице, там увидели две упаковки с вином.

"Доця, иди ко мне. Чего ты здесь? Давай поговорим. Иди ко мне, иди…", - обратилась к ребенку Ирина Луняка, полицейская, которая и сама является матерью очаровательной 6-летней дочурки.

Таким образом патрульным удалось удержать 15-летнюю девушку от непоправимого шага.

После этого полицейские отвезли ее в школу. Туда же прибыли медики, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

Видео: facebook.com

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