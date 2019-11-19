Главу правления Райффайзен банка Аваль Александра Писарука включили в состав правления Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

По данным издания, в ближайший год в правление войдут Томаш Фиала из инвестиционной компании "Драгон Капитал", Василий Бовидов (Unilever Ukraine), Дмитрий Грищенко (Danone), Тибериу Дима (BASF), Нина Домбровська (Henkel Ukraine), а также представитель компании Google Ukraine Дмитрий Шоломко.

Также сообщается, что по итогам прошедшего во вторник годового юбилейного собрания ассоциации они сменили представителей компаний Radisson Blu Hotel, Arzinger, Farmgate. ЕБА объединяет более 1,1 тыс. компаний.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, сотрудники НАБУ задержали семерых подозреваемых по делу о VAB Банке. Среди задержанных был глава правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук.

Как стало известно 15 ноября, за экс-первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука внес 5 млн грн залога "Райффайзен Банк Аваль" и банкир вышел на свободу.