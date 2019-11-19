Эстонская компания по вызову машин Bolt в четверг, 21 ноября, запустит в Киеве первую локацию для аренды электросамокатов. Об этом сообщило издание Лига.Tech со ссылкой на представителя компании.

Первую точку, где можно будет взять в аренду электросамокат, запустят в UNIT.City. В дальнейшем компания собирается масштабировать сервис и в других районах Украины.

На сайте компании написано, что для того, чтобы арендовать самокат, нужно найти его на карте и разблокировать через приложение Bolt. Кроме того, компания планирует также запустить онлайн-платформу для управления собственным парком е-самокатов для частных предпринимателей.

Напомним, что Гончарук сообщил, что в здании Кабмина убрали перегородки и теперь там "можно кататься на самокате".

Также мы писали о том, что такси Bolt займется в Киеве, Одессе и Львове прокатом самокатов.