Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести против России очередные санкции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как сообщается, Россию могут отстранить от участия в спортивных соревнованиях, а также лишить права проводить турниры, если будет доказан акт подделки информации московской лаборатории РУСАДА.

Собрание исполнительного комитета WADA назначено на 9 декабря. Там будет рассмотрена официальная рекомендация от независимого комитета, который, как считается, должен призвать лишить лицензии РУСАДА.

В соответствии с этим, если Спортивный арбитражный суд не примет апелляцию РФ и согласится с санкциями, Россия может остаться без Олимпиады и Паралимпиады в Токио, а также от Евро-2020. Помимо этого, под вопросам будет проведение матчей турнира в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что новый глава WADA Банька анонсировал жесткую реакцию на манипуляции России с допинг-пробами.

Также мы писали, что МОК передал WADA все права допускать или нет Россию на Олимпиаду-2020.