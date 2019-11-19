В России и США не проходит ни единого дня без Украины. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, отвечая на вопрос американского журналиста относительно коммуникации украинских властей с американскими в свете инициированной процедуры импичмента президента США из-за разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, передают Украинские новости.

"Читая ленту (соцсетей), смотря СМИ, особенно американские, кажется, что более интересной темы, чем Украина в США вообще не существует. Знаете, есть такой мем в России "что там у хохлов?". То есть каждый день они говорят о том, что происходит в Украине. В обоих этих государствах без Украины не проходит ни единого дня", - сказал Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

При этом Пристайко добавил, что Украине, на пути ее реформирования, важно сохранить двухпартийную поддержку американского Конгресса. "Поверьте, последнее, что нам сейчас надо, когда у нас есть конфликт, и мы должны с помощью немецких и французских коллег разобраться с войной на востоке, - это быть привлеченными к любой проблеме в другой части мира", - сказал он.

Министр подчеркнул, что для Украины важно, чтобы ее выборы были честными и в них никто не вмешивался, поэтому таким же образом она уважает право каждого народа провести открытые выборы, и будет взаимодействовать с теми, кого на них изберут.

Напомним, что Пристайко хочет, чтобы переселенцы голосовали на местных выборах на Донбассе дистанционно.

Также мы псиали о том, что глава МИД заявил, что альтернативы минским соглашениям пока никто не готовит.