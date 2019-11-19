Автоцистерна перевернулась в Запорожской области на трассе "Харьков-Симферополь" в районе Степногорска. Травмы получил 55-летний водитель, он госпитализирован. Из-за ДТП на этом участке дороги усложнено автомобильное движение. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Скриншот: youtube.com

Уточняется, что автоцистерна "Mersedes" перевернулась на бок и перекрыла трассу. На данный момент на участке, где произошла авария, полиция регулирует движение транспорта

По сообщениям свидетелей аварии, разместивших в соцсетях видео и фотографии с места ДТП, во вторник днем автоцистерна перекрыла трассу "Харьков-Симферополь" в районе г.Степногорск (Запорожская область)". Из-за происшествия полиция перекрыла проезд для автомобилей.

Спасатели ГСЧС смыли с автодороги топливо, вылившееся из грузовика. По информации правоохранительных органов, на момент аварии автоцистерна, транспортирующая газ пропан –бутан, была пустой.

По данным полицейских, водитель "Mersedes" 1964 г.р. госпитализирован, других пострадавших нет. Следствие устанавливает причины ДТП .

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