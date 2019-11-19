Депутаты Госдумы России единогласно приняли закон, который разрешает демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при соблюдении определенных условий. За принятие решения в третьем чтении проголосовали 379 депутатов.

Согласно закону, нацистскую и экстремистскую символику и атрибутику разрешается демонстрировать при условии, что к идеологии нацизма или экстремизма формируется негативное отношение, а также отсутствуют признаки пропаганды или оправдания такой идеологии.

Первоначально авторы закона предлагали разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики "при условии осуждения нацизма", но затем эту формулировку убрали из текста. Также из документа исчезло упоминание, что демонстрация возможна только в научных работах, книгах, произведениях искусства, материалах СМИ и образовательных материалах.

Законопроект, отменяющий административное наказание за использование нацистской и экстремистской символики без ее пропаганды, пока не принят.

Напомним, что под Кировоградом поймали вандала-киевлянина, фанатично помешанного на свастике.

Также мы писали о том, что на Банковой развернули флаги с фашистской свастикой.