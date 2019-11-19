На прошлой неделе во Дворце графов Потоцких во Львове произошел скандал, после того, как в сеть попал ролик с откровенной рекламой женского белья, снятой в помещении музея. Рекламный ролик был опубликован в Instagram украинским брендом нижнего белья для женщин Zhilyova Lingerie.

По данным издания ZAXID.NET, съемки проводились в "голубом зале" львовского дворца и были официально согласованы. Администрация Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого, которая владеет Дворцом Потоцких, заключила договор с компанией-рекламодателем.

Отметим, что за 11 дней, тизерный ролик в соцсетях посмотрели почти 140 тыс. человек. На наем модель танцует в нижнем белье на столе в "голубом зале" (бывшая столовая) львовского Дворца Потоцких. Как сообщили в администрации Львовской галереи искусств, модель во время съемок без разрешения решила залезть на музейный стол.

В комментариях под видео пользователи выразили сомнение, что съемка велась во дворце Потоцких, но экс-директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Возницкая-Разинкова подтвердила, что на кадрах рекламного ролика действительно голубой зал музея.

"Это действительно там, и стол Голубого зала. Даже скатерть не сменили. В данном случае могу сказать страшную для меня фразу: "Хорошо, что отец не дожил до этой грязи", - написала она.

Скриншот: facebook.com

Помощник гендиректора галереи Василий Мицко сказал, что здание уже много лет сдает помещения в аренду. А конкретно за эти съемки брэнд платил 3,2 тыс. грн в час. Он также добавил, что это - максимальная стоимость, определенная Министерством культуры. В случае съемок для киевской компании, которые проходили еще в августе, было заключено официальное соглашение по расценкам Минкульта для таких случаев. Рекламисты арендовали "голубой зал" Дворца Потоцких на два часа

Гендиректор галереи Тарас Возняк заявил, что в съемках рекламы нет ничего плохого, но тоже добавил, что договор был нарушен из-за использования музейных экспонатов. "Съемки проходили в присутствии нашего смотрителя-мужчины, поэтому когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой-то из этих моментов она вылезла на стол", - рассказал он.

Видео: YouTube/ЗОЛОЧІВ.НЕТ

Отметим, что рекламу женского нижнего белья в музейных интерьерах трудно назвать находкой украинских рекламщиков. К примеру, в 2012 году бренд французского нижнего белья Etam снял рекламный ролик в знаменитом парижском музее д'Орсэ, в котором три модели неожиданно сбрасывают плащи в толпе туристов и дефилируют по залам музея в нижнем белье.

Видео: YouTube/warriorsinprod

Ранее сообщалось, что белорусский "Белмаш" разрешил сотрудницам работать в нижнем белье и снял об этом видео.

Также мы писали, что в Черкасском облсовете выступающему с трибуны депутату подарили женское белье.