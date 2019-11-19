Демонстранты в Гонконге собираются в среду выйти на новую акцию протеста и остановить движение городского транспорта. Об этом сообщает , сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Уточняется, что митингующие планируют начать свою акцию в 5:00 утра по местному времени (23:00 по Киеву), чтобы парализовать транспортную систему Гонконга в утренний "час пик". В частности, в планах участников протестов заблокировать автомобильные дороги и прервать работу железнодорожного транспорта.

По данным агентства, больницы в Гонконге переполнены протестующими, получившими травмы в результате столкновений на территории кампуса Политехнического университета.

В течение последних нескольких дней именно университетские кампусы стали местом наибольшего скопления участников демонстраций. С конца прошлой недели в Гонконге закрыты начальные и средние школы.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Их причиной стало намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Также демонстранты выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Напомним, Полиция Гонконга задержала свыше 400 протестующих студентов.

Также мы сообщали, что в Гонконге забросали коктейлями Молотова полицейский броневик, котрый пошел на таран баррикад.