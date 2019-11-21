Сегодня, 21 ноября, в Москве открываются первые 66 станций метро нового типа - диаметрального, которое будет ходить в дальнее Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин до последнего дня держал в секрете дату запуска. Она окончательно подтвердилась только вчера, когда пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин присоединится к открытию метро.

Вид транспорта будет носить название МЦД - Московские центральные диаметры.

Первые два диаметра путей проложены на 130 километров, через центр Москвы:

МЦД-1 - по маршруту Одинцово — Лобня,

МЦД-2 - по маршруту Нахабино — Подольск.

Диаметральное метро преимущественно наземное, оно влито в систему "классического" московского метро и МЦК (Московское центральное кольцо; кольцевое наземное метро, которое было открыто в 2016 году).

Пересадки с диаметров на подземку и кольцевое метро будут бесплатными. Минимальная стоимость проезда - 38 рублей по поездной карте (около 14 гривен).

В течении четырех лет планируется открытие еще трех диаметров. На них на метро в Москву смогут доехать уже большинство жителей Подмосковья.

На реализацию всего проекта диаметрального метро, по расчетам РЖД, будет потрачено 155 миллиардов рублей. Для сравнения, этой сумме кратен годовой бюджет Киева на этот год - в пересчете на рубли он составил около 150 миллиардов.

МЦД будет ходить на железнодорожных рельсах, что и подземное метро. Скорость - 120 км/ч. Для диаметров заказаны вагоны Иволга. Отмечается, что там есть "самолетные" кресла, "теплые" поручни, биотуалеты, специальные места для велосипедистов, USB-зарядки в каждом месте и др.

В МДЦ, как и в остальном наземном и подземном транспорте Москвы, будет бесплатный вай-фай. Правда, при входе в браузер нужно смотреть рекламу. Чтобы ее отключить, москвичи могут ежемесячно платить 229 рублей (87 гривен).

Что касается обычной подземки, всего в 2019 году в Москве будет открыто 14 станций метро (это на три станции меньше, чем в 2018 году). Часть станций московского метро в этом году также открыто за городом - например, в городе Люберцах.

Вагоны Иволга для МЦД, вид изнутри:

МЦД. Вагоны "Иволга". Фото с сайта mos.ru

Ранее сообщалось, Киеврада обновила правила пользования метро. Теперь туда не пустят попрошаек и торговцев.

Также стало известно, что в Киеве отложили запуск электронного билета до апреля 2020 года.