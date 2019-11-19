Курс доллара не смог удержаться на высокой позиции два дня подряд. После вчерашнего роста на 3,5 копейки, он сегодня откатился на 5: в итоге закрытие межбанка 19 ноября произошло на уровне 24,14-24,16 грн/$. Однако на наличном рынке расценки наоборот - поднялись на 5 копеек: средняя стоимость валюты на продаже составила 24,35-24,45 грн/$ грн/$. На покупке ничего не изменилось со вчерашнего дня - 24,05-24,15 грн/$.

Низкая стоимость валюты закрепилась лишь к вечеру. На протяжении дня межбанковские курсы были достаточно высоко - в районе 24,20-24,24 грн/$. Курсовой откат произошел лишь под вечер, когда крупные корпорации, соблазнившись ценами, вышли активнее продавать доллар. Благодаря им он подешевел под вечер.

"События валютного рынка разворачивались с учетом выжидательной позиции импортеров, периода авансовых и налоговых платежей, сократившихся на 7,7 млрд грн остатков на корсчетах банков и стоического спокойствия наличного рынка", - описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем торгов на межбанке оказался на среднем уровне - его оценили приблизительно в $150 млн. Это без иностранцев, которые были незаметны на безналичных валютных торгах, а также без Нацбанка. Регулятора не было на рынке. Там работали лишь экспортеры с импортерами.

"Как и прогнозировалось, общий объем размещения новых выпусков гособлигаций оказался очень скромным - 1,3 млрд грн. Двухлетних бумаг продали лишь на 633 млн грн. Даже не факт, что среди покупателей были нерезиденты, которые обычно заводят доллар под ОВГЗ. Это очередной раз доказывает, что иностранцев интересуют лишь долгосрочные облигации, и они меньше расположены к остальным инструментам", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

При таком раскладе уже завтра доллар может снова начать дорожать.

"Думаю, что 20 ноября межбанк откроется в рамках 24,14-24,18 грн/$ после чего котировки могут подвинуться вверх. Ведь не будет привычных крупных валютных продаж от нерезидентов под ОВГЗ. Конечно, останутся экспортеры, они непременно что-то будут продавать. Но вряд ли очень много, ведь компании закончили сегодня платить налоги", - спрогнозировал ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Без поддержки иностранцев межбанк либо закрепится в текущих значениях, либо пойдет вверх. Доллар может дорожать", - поддержал его Василий Невмержицкий.

Ранее "Страна" писала о том, что банкиры ждут падение доллара ниже 24.

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