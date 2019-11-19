Бориспольский горрайонный суд, разрешивший взять лидера Радикальной партии Олега Ляшко на поруки под личное обязательство, утвердил двоих поручителей Ляшко - нардепов Викторию Сюмар и Михаила Волынца. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с заседания суда.

"Я должен быть удовлетворен, но нет, я - неудовлетворенность. Это первое политически мотивированное дело. Я благодарен Сюмар, Наливайченко и всем поручителям. Я не доволен тем, что на скамье подсудимых я, а не Герус. Герус продает интересы Украины", - заявил Ляшко.

По его словам, "они нас бояться", "они хотят связать мне руки, чтобы я каждый день ходил на допросы". "Но я буду бороться и у них не получится. Герус ведет подрывную деятельность.

Если ГПУ, СБУ, ГБР не откроют дело против Геруса, мы будем этого добиваться", - сказал экс-нардеп.



Напомним, лидера "Радикальной партии" подозревают в нанесении телесных повреждений нардепу от "Слуги народа" Андрею Герусу. Это продолжение истории, когда Ляшко атаковал Геруса в аэропорту "Борисполь" и между ними произошла стычка. Прокуратура открыла дело и требует для радикала ареста без права внесения залога.

Подоплека этой драки - конфликт между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским в сфере энергетики. Герус пролоббировал поправку, благодаря которой предприятия Коломойского могут покупать электрожнергию не у ДТЭК, а напрямую в России, что дешевле.

Ляшко, которого связывают с Ахметовым, после этого решил "наказать" Геруса и потребовал открыть на него дело по госизмене. Но дело открыли против самого экс-нардепа.

Напомним, что Ляшко забросали презервативами с вазелином перед судом за драку с Герусом.

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