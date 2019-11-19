Президент Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает сплошные вырубки елово-буковых лесов на склонах Карпат. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предупреждению сплошных рубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защите Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

Закон устанавливает запрет на рубки в национальных природных парках, заказниках, а также продлен мораторий на сплошные рубки елово-буковых лесов на склонах Карпат.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112, которые снимали сюжет о массовой вырубке леса.

Также мы сообщали, что Порошенко отказался подписывать закон против вырубки лесов.