По данным Всемирного банка, по итогам 2019 года рост ВВП Украины составит 3,6% при предыдущем прогнозе 3,4%. Об этом сообщила старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач во время пресс-конференции в Киеве 19 ноября, передает Громадське.

"На 2019 год мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%. Хороший показатель, но внешние риски для Украины определенным образом усиливаются, поэтому нужна структурная трансформация экономики", - сказала Головач.

Напомним, Кабмин одобрил новые макрофинансовые показатели на 2020-2022 годы. В частности, обновленный оптимистичный сценарий предполагает, что ВВП в 2020 году должен вырасти на 4,8%, в 2021 году – на 5,5%, в 2022 году – на 6,5%.

Нацбанк также повысил свои прогнозы: в 2019 году экономика Украины вырастет на 3,5%, в 2020 году - на 3,5%, в 2021 году - на 4%. Прогнозы относительно инфляции: 2019 год - 6,3%, в 2020 и 2021 годах - по 5%. Учетная ставка НБУ с 25 октября 2019 составляет 15,5%, прогноз на конец 2020 года - 8%.

Напомним, что Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста уже в 2019 году.

Также мы писали о том, что Всемирный банк потребовал от Украины остановить рост минимальных зарплат.