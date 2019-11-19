Москва официально подтвердила свое присутствие на саммите "Нормандской четверки" 9 декабря. Это значит, что теперь встреча четырех лидеров - Украины, России, ФРГ и Франции - состоится.

Путь к ней был долгим - от возобновления Минского формата до обмена пленными, подписания формулы Штайнмайера и разведения войск. Занял этот процесс несколько месяцев.

Все эти шаги были условиями Москвы накануне встречи. Но главое условие долго висело в воздухе - это рамки политического урегулирования на Донбассе. Кремль требовал согласовать их накануне встречи, но Киев сопротивлялся до последнего.

И наконец это произошло. Украина согласовала итоговый результат саммита "нормандской четверки". Который, как говорят в кремлевских кругах, не выходит за рамки Минских соглашений. То есть, надо полагать, повторяет основные их положения - выборы, особый статус Донбасса, амнистия.

При этом, однако, в Киеве не очень охотно говорят на эту тему и не торопятся признаваться о чем, по итогу, договорятся стороны.

"Страна" разбиралась в диспозиции накануне нормандской встречи.

Все согласовано

О том, что выполнено последнее, самое главное условие начала саммита - сообщили и Киев, и Москва.

Вчера глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что все участники переговоров уже одобрили краткий итоговый документ. Который может быть изменен и расширен в случае каких-либо прорывов на переговорах.

То есть, судя по его словам, уже подписанное коммюнике на данный момент - без прорывов. Далее Пристайко пояснил, что слишком амбициозных задач оно перед собой не ставит.

"Давайте контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задачи перед собой, чтобы потом, не найдя путь их выполнения, мы не говорили, что прогресс не достигнут, и мы даже откатились назад. Это осторожный подход, который зафиксирован в коротком коммюнике. Мы этот документ выписали, все четыре стороны на него согласились. Это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам", - объяснил Пристайко.

В России подтверждают подписание такого документа. Правда, трактуют его несколько иначе.

Сегодня вечером полититтехнолог Алексей Чеснаков, который входит в окружение помощника Путина Владислава Суркова, сообщил, что итоговый текст заявления действительно согласован. Но он может быть и закрытым для прессы.

Кроме того, по словам Чеснакова, в коммюнике не будет выхода за пределы Минских соглашений. Поэтому Россию документ устраивает.

"Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений. Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже", - сообщил Чеснаков.

По его словам, "дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть".

Что будет в итоговом заявлении саммита?

Как видим, обе стороны говорят об итоговом документе без конкретики.

Но почти с гарантией можно сказать, что в документ попадет новый обмен пленными и следующие шаги по разведению сил. Правда, Украина себя уже ограничила заявлением командующего ООС, что зимой никто ничего разводить не будет. Но вряд ли это помешает Зеленскому подписать очередной этап разведения.

Что же до главной - политической части, то здесь все упирается в два основных вопроса.

Первый - это закон об особом статусе Донбасса.

Действие уже принятого в 2014 году закона истекает в 2019 году, и Киеву нужно либо продлевать этот документ, либо принимать новый. Если ни того, ни другого не будет сделано, то это автоматически выводит Украину из Минских соглашений и, в теории, открывает путь к снятию санкций с России.

Киев уже после победы Зе многократно декларировал намерение этот закон переписать - чтобы изъять оттуда значительну часть автономных прав Донбасса. Но судя по тому, что предварительное коммюнике подписано - вряд ли это будет сделано. Иначе бы в России не звучали заявления о том, что позиции Москвы учтены.

Другой спорный момент по этому закону - это срок его действия. Москва настаивает на бессрочности и внесении особого статуса в Конституцию - как в случае с Крымом.

У Зе много раз эту идею отвергали. И, скорее всего, на данной встрече это решено не будет - максимум будет придуман какой-то переходный, временный вариант, который позволит вплотную подойти к выборам.

Другой вопрос - успеют ли вообще принять этот закон до Нового года или хотя бы его продлить. Времени осталось очень мало.

А сопротивление со стороны националистов наверняка будет сильным. Уже 21 ноября они собирают новую масштабную акцию протеста. А в случае если дело дойдет до принятия закона, они наверняка также не будут сидеть по домам.

Второй вопрос - это выборы на неподконтрольных территориях, синхронно с которыми вводится особый статус. Когда они должны пройти, в каких условиях и как они будут увязаны с графиком отведения войск.

Тут также позиции сторон изначально несовпадали и пока непонятно как эта проблема будет решена.

Минск жив?

В целом можно предполагать, что итоги саммита будут сформулированы в духе Минских соглашений - и никакой революции в этом смысле там не ожидается. К этому уже начал готовить публику Вадим Пристайко.

"На сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут - и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот - нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - заявил глава МИД.

Здесь наиболее важна первая часть фразы - она несет фактическую нагрузку. А оговорка, что "все еще можно изменить" выглядит как успокоительное для внутреннего употребления.

Тем более, что соответствие документа духу "Минска-2" уже подтвердили и в Москве.

Впрочем, больших прорывов от саммита четверки стороны не ждут. Определенный скепсис слышен и со стороны Европы. В Германии сегодня заявили, что Минские соглашения могут и не закончиться политическим урегулированием на Донбассе.

Посол ФРГ в Украине заявила, что до выборов на Донбассе - еще очень долго.

"Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов - когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать", - сказала Анки Фельдгузен.

Видимо, эти шаги и будут каким-то образом выписаны в итоговом коммюнике.

А будут ли выполняться договоренности?

При этом нет никаких гарантий, что стороны в итоге не откажутся выполнять все согласованные шаги. Как это было и при Порошенко, и при Зеленском, который дважды нарушал сроки отведения войск.

В конечном итоге, всё будет упираться в два фактора.

Первый - это способность и желание Зеленского ломать внутреннюю оппозицию реинтеграции Донбасса. Проще говоря, "партию войны". На этот счет есть серьезные сомнения. Президент скорее склонен с ней дружить и успокаивать, нежели враждовать. Тем более, что многие ее представители - например, мощное "соросовское" крыло - интегрировано в Зе-команду на всех уровнях.

Правда, есть и второй фактор, который может перебить первый - это давление Европы. Насколько оно сильно - увидим на саммите "четверки". Но уже тот факт, что Зе подошел к этому саммиту, выполнив условия Москвы - говорит о том, что так ему порекомендовали сделать в Берлине и Париже.

Что порекомендуют на этот раз - увидим уже 9 декабря.