Во вторник, 19 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,155 грн/$1 с 24,185 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, к концу торгов котировки гривни составили 24,14-24,17 грн/$1, в то время как Нацбанк на 20 ноября установил официальный курс 24,203928 грн/$1.

Также, по информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 ноября снизился до 24,2052 грн/$1 с 24,1232 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины понизили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 20 ноября до 24,203928 грн/$1 по сравнению с 24,137178 грн/$1 на 19 ноября 2019г.

Ранее сообщалось, что в понедельник на межбанке доллар подорожал на три копейки

Напомним, на прошлой неделе доллар и гривня ушли на выходные на отметке 24,15 грн/$.