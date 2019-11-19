Английский боксер Даниэль Дюбуа назвал нашего Александра Усика желанным соперником на ринге среди всех предложенных ему. У него спросили, против кого он хотел бы провести поединок: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа или Александр Усик.

"Мне нравится Усик. Думаю, против него вышел бы хороший бой. Если бы удалось его победить это стало бы громким заявлением", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

На счету Дюбуа 13 побед в 13 поединках на профессиональном ринге, 12 из которых он закончил нокаутом.

Как сообщала "Страна", Александр Усик рассказал, кого попросил о помощи в дебютном поединке в супертяжелом весе:

"Я собрался, помолился, и сказал Боженьке: Помоги пожалуйста", - сказал наш боксер после победы.

Александр Усик почти год не выходил на ринг. Его дебют в супертяжах оказался удачным и порадовал поклонников бокса зрелищностью.

Напомним, что после успешного дебюта Александр Усик вошел в первую пятерку мирового рейтинга супертяжеловесов.