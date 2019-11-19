В квартире многоэтажки в Запорожье нашли зарезанными пожилую семейную пару, а рядом в петле их взрослого сына. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители работали на месте трагедии полночи. Тела сразу трех человек - пожилых супругов и их 25-летнего сына обнаружили в закрытой квартире на третьем этаже дома. По информации ТСН, тревогу забила сестра хозяйки квартиры, которая не могла до нее дозвониться.

Когда полицейские попали в дом, увидели тело женщины с ножевым ранением шеи. Рядом лежал ее 60-летний муж, которого буквально исполосовали ножом. Их сын в удавке висел в той же комнате.

В квартирах на этаже, где произошла трагедия, соседи не открывают. С других этажей говорят, ни ссор, ни подозрительного шума не слышали. Люди в шоке - эту семью здесь характеризуют как тихую и благополучную. В доме они жили более 30 лет.

Погибшая женщина долгое время ходила в молитвенный дом. Как говорят соседи, мать часто брала сына с собой в молитвенный дом. Потому что парень в свои 25 лет практически не имел друзей, его никогда не видели в компаниях со сверстниками. Только самого или вместе с родителями.

Официальных комментариев от правоохранителей пока нет. Не на камеру говорят - пока все свидетельствует о том, что молодой человек сначала убил своих родителей, а потом полез в петлю. Перед смертью пытался перерезать себе вены. Сейчас следователи проверяют, не находился ли он на психиатрическом учете.

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