В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон "О статусе народного депутата Украины", которым предусмотрено прохождение проверки на полиграфе нардепами. Об этом свидетельствует информация, обнародованная на Twitter парламента.

Фото: twitter.com

Законопроект №2460, автор которого Александр Дубинский, предлагает ввести регулярные проверки народных депутатов с применением детектора лжи. Речь идет об опросе по итогам каждой календарной сессии (примерно каждые полгода).

Также документом предусматривается создание поручить Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) создать перечень обязательных вопросов для проверки нардепов.

Согласно законопроекту, непосредственно проверку должно проводить подразделение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) или Минобороны, которое имеет документ о наличии подготовки и навыков работы с полиграфом.

Устанавливается обязанность видеосъемки процесса проверки нардепов на детекторе лжи.

В пояснительной записке отмечается, что "в обществе понятие политической ответственности народных депутатов неразделимо связано с коррупцией как серьезной угрозой национальной безопасности Украины".

Проверку на полиграфе называют одним из самых распространенных методов выявления коррупционных нарушений.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают профилактическую роль тестирования с помощью полиграфа, "поскольку регулярные проверки побуждают человека к самоконтролю и являются сдерживающим фактором, препятствующим возможным нарушениям".

Напомним, что Рада приняла за оcнову закон, из-за которого разгорелся полиграфный скандал.

Также читайте о том, что "Слуга народа" Дубинский опубликовал отчет о прохождении полиграфа с комментариями своего адвоката.