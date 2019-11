Компания Apple вечером в понедельник, 18 ноября, весьма неожиданно разослала журналистам приглашения на пресс-конференцию, которая пройдет 2 декабря в Нью-Йорке. Об этом сообщает сайт ITC.ua.

Как сообщается, в этом году в Apple отказались от проведения традиционной октябрьской презентации, поэтому новые беспроводные наушники AirPods Pro, 16-дюймовый MacBook Pro в новом дизайне с очень тонкими рамками и "новой" клавиатурой Magic Keyboard и сроки выхода Apple Mac Pro и 6K-монитора Pro Display XDR к ней стартуют в декабре, что было известно из ранних анонсов.

Оданко этом году Apple решила организовать целую презентацию, чтобы назвать "самые лучшие приложения и игры 2019 года". Слоганом мероприятия стала фраза "Loved by millions. Created by the best" ("Любимые миллионами. Созданные лучшими").

Скриншот: Twitter.com

По данным издания, речь идет о традиционном ежегодном подведении итогов Apple Store. Но все предыдущие годы Apple просто публиковала список лучших приложений, игр, музыки, кино, сериал и книг уходящего года. Почему в этом году решили изменить формат и учредить своего рода "Оскар", неясно. При этом сообщается, что никаких других анонсов, ни программных, ни "железных", на этом мероприятии не ожидается.

