Возвращенные украинские малые бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" преодолели уже половину пути до материковой части Украины. Они движутся со скоростью не более 6 узлов (~11,1 км/ч) вдоль побережья аннексированного Крыма. Об этом сообщает "Думская".

До материковой части Украины им осталось идти не более 250 километров.

По предварительной информации, буксиры "Титан", "Гайдамака" и аварийно-спасательное судно "Сапфир" тянут их в военную гавань Очакова, где они подвергнутся тщательному осмотру на предмет повреждений и спецустройств (жучков).

Фото: dumskaya.net

Впрочем, в любой момент порт назначения может быть изменен. Ожидается, что группа завершит переход вечером 20 ноября.

По информации "Думской", оккупанты сняли с бронекатеров все навигационное и радиотехническое оборудование, в частности радары и американские радиостанции "Харрис". Вооружение на катерах осталось, но боеприпасы изъяты.

Оставленные российскими снарядами пробоины на "Бердянске", заделаны, но специалисты не исключают, что противник мог что-то сделать с корпусами МБАКов.

Как сообщала "Страна", Зеленский заявил, что не будет бриться. пока корабли не вернутся в порт.

В НАТО поприветствовали возвращение захваченных кораблей в Украину.