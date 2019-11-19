В правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов по решению суда отбывал наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. Об этом пишет УНН.

Уточняется, что Иванисов был задержан 14 сентября 1995 Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время.

По данным УНН, 22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако, 25 октября 1995 милиция задержала Иванисова повторно. По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже размести на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Фото: facebook.com

Напомним, ранее народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале о том, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Также мы сообщали, что "слуга народа" Стефанчук снял квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье для иногородних.