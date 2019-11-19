Из Шоу Танцы со звездами 2019 на прошлой недели ушла пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой. По оценкам судей они были на третьем месте, но зрители отдали за них меньше всего голосов. В интервью изданию "Факты" Гвоздева рассказала, что, как она считает, не позволило Остапчуку выйти в финал шоу.

Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Как сообщила хореограф, ее партнер в один момент начал сильно думать о кубке и забыл о том, что шоу – это командный проект, в котором очень важно взаимодействовать со своим партнером. И он начал думать, что сам сможет доказать свое мастерство на паркете.

Также Гвоздева сказала, что в какой-то момент зрители почувствовали, что Остапчука стало слишком много на проекте и они перестали за него отправлять голоса. Но она не говорила ему об этом, поскольку у них не на столько близкие отношения.

При этом Илона подчеркнула, что благодарна Владимиру Остапчуку, поскольку он настоящий трудоголик.

"Правда, почему-то его знания выливались в самолюбование, а не работу в паре. Хотя, я соглашусь с мнением, что он был достоин финала с точки зрения технических данных. Просто его чуть-чуть занесло на волне успеха", - отметила Илона.

По ее словам, с Владимиром у нее не сложились отношения, потому что он был сильно самовлюблен. Илона много раз говорила ему, что танцевать необходимо в паре, но Владимир не слушал ее.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Фото: instagram/ilonagvozdeva

Также она отметила, что ее любимым номером с Отстапчуком был фокстрот в третьем эфире. Тогда он был лиричным и раскрылся для всех немного по-другому.

Ранее сообщалось, что впервые в истории проекта Танцы со звездами 2019 финал будет женским. Как прошел эфир.

Также мы писали, что кто попал в полуфинал шоу Танцы со звездами 2019 после эфира 10 ноября.