В течение января-сентября 2019 года численность наличного населения Украины, по официальным данным, уменьшилась на 193 200 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2019 года составляла 41960,0 тысяч человек. Таким образом, за сентябрь население сократилось на 16,2 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 рождений", - отмечается в сообщении Госстата.

Фото: rbc.ua

Как сообщала "Страна", в 80 км от Варшавы, в хранилище для фруктов нашли мертвыми двух заробитчан из Тернопольской области. Тела 28-летнего Игоря и 46-летнего Ивана, которые оказались дядей и племянником, лежали в холодильной камере на яблочной плантации, куда они приехали на работу два месяца назад.

Напомним, что в Украине могут разрешить снимать деньги с карточек прямо в магазинах и на АЗС, выдавая деньги из касс.