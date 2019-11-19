Американский президент Дональд Трамп организовал показ фильма Джокер с Хоакином Фениксом в главной роли в Белом доме, передает журнал People.

"Президент организовал в Белом доме показ фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли", - говорится в сообщении.

Как сообщается, что коллективный просмотр "выдуманной истории о человеке, настолько неправильно воспринятом и оскорбленном миром, что он сходит с ума в попытке мстить", прошел в субботу.

По данным издания, 73-летний Трамп смотрел ленту вместе с семьей, друзьями и некоторыми сотрудниками Белого дома. Как отмечается, ему "фильм понравился".

Сайт IndieWire называет Трампа фанатом кино. Один из его любимых фильмов - "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, также ему нравятся "Кровавый спорт" Ньюта Арнольда (1988) и "Хороший, плохой, злой" Серджио Леоне (1966).

Напомним, триллер с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю становления Джокера - главного противника супергероя Бэтмена из комиксов DC.

Также мы писали, что "Джокер" стал первым в мире фильмом с категорией R, который заработал в прокате один миллиард долларов. Кинокартину уже выдвинули на премию "Оскар" в 16 номинациях. Однако, в какие именно номинации попадет лента, решат члены Американской киноакадемии до 13 января 2020 года.