Проект итогового документа саммита "Нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины и Москва не даст его пересмотреть.

Об этом в Telrgram заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в окружение помощника президента РВ Владислава Суркова.

"Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений. Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже", - сообщил Чеснаков.

По его словам, "дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть".

Фото: t.me/Chesnakov

Напомним, что в НАТО считают, что передача кораблей Украине поможет минским соглашениям и нормандскому формату.

Также мы писали о том, что Зеленский призвал обсудить на встрече в Нормандском формате реинтеграцию Донбасса и обмен пленными.