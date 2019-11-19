Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-главы одной из обладминистраций, которого подозревают в непредоставлении декларации о доходах за 2015 год и внесении недостоверных сведений в декларации за 2016 и 2017 годы. Об этом сообщается на странице САП в соцсети.

Фамилия чиновника не называется, но, вероятно, речь идет о бывшем главе Запорожской ОГА Константине Брыле, которому НАБУ минувшим летом выдвигала аналогичные подозрения.

Уточняется, что в декларации за 2016 и 2017 годы чиновник внес недостоверные сведения о стоимости объектов декларирования, а также не указал имущество - объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

По согласованию прокуроров САП и детективов НАБУ 9 июля 2019 чиновнику было сообщено о подозрении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что запорожский губернатор Брыль "забыл" указать в декларации 5 элитных иномарок и дорогие путешествия.

Также мы сообщали, что запорожский губернатор Брыль распустил антикоррупционную комиссию, которая обвинила его в незаконном обогащении.