За год уровень бедности в Украине снизился более чем на 2% - с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году. Об этом говорится в презентации Всемирного банка по Украине, представленной во вторник, 19 ноября.

В банке считают, что уровень бедности продолжает снижаться благодаря росту зарплат и потреблению. Во Всемирном банке напомнили, что реальная зарплата выросла на 9,5% в годовом исчислении в январе-сентябре 2019 году, в основном за счет роста оплаты труда в частном секторе из-за давления трудовой миграции.

"Трудовая миграция остается высокой, и денежные переводы заробитчан продолжили расти на 12% в годовом сопоставлении в январе-сентябре 2019 года", - говорится в презентации.

То есть уровень жизни подрос только потому, что миллионы украинцев уехали от безработицы и низких зарплат у себя на родине.

Фото: worldbank.org

Напомним, что 21,7% населения ЕС оказались катастрофически бедны. При этом в Болгарии таковых 32,8%, это больше, чем в Украине.

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