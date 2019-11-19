У наших соседей появились новые деньги. Национальный банк Республики Беларусь ввел в свой денежный оборот две новые банкноты — номиналом 5 и 10 рублей. Об этом сообщил Национальный банк Украины в письме №50-0006/59896.

"Защитный комплекс обновленных банкнот образца 2009 года номиналами 5 и 10 белорусских рублей 2019 выпуска усилен за счет дополнительного водяного знака (светлого элемента), содержащий цифровое обозначение номинала, и более широкой защитной ленты. Из защитного комплекса банкнот изъято латентное (скрытое) изображение на лицевой стороне", — отмечается в документе. Такой подход присущ многим новым купюрам.

"Это касается не только белорусских банкнот, и не только европейских. Украинский Нацбанк также делает каждые новые купюры более защищенными предыдущих. По мере развития технологий приходится противостоять фальшивомонетчикам, которые становятся более изобретательными", — объяснил ситуацию банковский эксперт Владислав Кравец.

Что касается дизайна новых денег, то наш Нацбанк смог выделить три ключевых различия между старыми и новыми белорусскими 5-ками и 10-ками: 1. изъят реквизит "председатель правления" и факсимиле подписи; 2. приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевой стороне банкнот и указаны их названия; 3. указан год выпуска в обращение — "2019" вместо "2009".

Изъятие купюр старого образца будет происходить поэтапно. Пока Нацбанк Белоруссии не ограничивает их хождение. Они будут приниматься банками и торгово-сервисной сетью страны. Кстати, белорусские деньги активно поступают в Украину. Причем не только в приграничные регионы.

"Белорусские рубли активно ходят в нашей рознице. Особенно на Хмельницком рынке, куда приезжает очень много белорусов за покупками. Они активно покупают у нас одежду, а в Украину везут на продажу свои молокопродукты и топливо канистрами", — рассказа финансовый эксперт Василий Невмержицкий