Юношеская сборная Украины (футболисты до 19 лет) прошла в элит-этап отбора на чемпионата Европы 2020 года. В заключительной встрече группового этапа наши игроки в гостях одолели сверстников из Швеции со счетом 2:1. Об этом сообщает TSN.

Героем встречи стал нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан. Он забил дважды, на 6-й и 43-й минутах. Сборная Швеции забила в начале второй сорокапятиминутки, что не спасло от поражения.

Игра закончилась дракой между футболистами обеих команд. В составе сборной Украины арбитр удалил с поля Михаила Мудрика. Красную карточку получил также игрок сборной Швеции.

Как сообщала "Страна", на решающую домашнюю игру "Шахтера" в групповом этапе Лиги Чемпионов с "Аталантой" начали продажу билетов. Она состоится в Харькове в среду, 11 декабря.

Напомним, где и когда можно купить билеты на панъевропейское Евро 2020, сколько это стоит.