В Италии арестованы два украинца, которые на яхте перевозили в Европу нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

УточняетсяЮ что яхту с 74 нелегалами на борту удалось задержать у берегов Италии в результате сотрудничества украинских пограничников с Европолом.

"На днях Госпогранслужба Украины получила подтверждение, что по предоставленной Европолом информации об одном из плавсредств, которое могло использоваться для незаконной махинации, Береговая охрана Италии задержала дрейфующую яхту. Плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Ионика (итал. Roccella Ionica). На борту маленького суденышка находилось аж 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из 2 украинцев 1980 и 1988 года рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция наших соотечественников арестовала", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Государственная пограничная служба Украины совместно с Нацполицией Украины и Европолом принимают меры по противодействию этой преступной деятельности, проводятся следственные действия, конечной целью которых является привлечение к уголовной ответственности лиц, в том числе иностранных граждан, причастных к вовлечению украинских граждан в преступную деятельности за рубежом.

Ранее "Страна" писала о том, что в Европе задержали преступников, которые возили мигрантов в грузовиках.

Также мы сообщали, что в Киеве на Троещине задержали 17 нелегальных мигрантов. 11 из них депортируют.