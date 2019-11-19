Бывшему народному депутату Денису Дзензерскому объявили о подозрении в не декларировании финансовых обязательств. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Сообщается, что экс-народному депутату 8 созыва объявили подозрение из-за того, что он внес в декларации за 2015-2018 годы недостоверную информацию. По данным следствия, он не задекларировал невыполненные финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд гривен.

"Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины. Несмотря на то, что сейчас указанное лицо не находится по месту жительства, вручение письменного уведомления о подозрении было осуществлено в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Как сообщала "Страна", в НАПК выявили в 77 декларациях народных депутатов недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен. НАПК завершило полную проверку 110 деклараций, представленных 72 народными депутатами Украины.

Напомним, что экс-нардепу от Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Скуратовскому сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию.