Милованов опубликовал список 43 госпредприятий, руководителей которых уволило Минэкономики
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал перечень госпредприятий, подконтрольных его ведомству, руководители которых были уволены. Список Милованов опубликовал в Facebook.
При этом в перечне указано 43 предприятия, хотя до этого министр анонсировал увольнение руководителей на 47 предприятиях.
Перечень государственных компаний на которых сменили руководство, опубликованный Миловановым:
- Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь", г. Харьков.
- Государственное предприятие "Днепровский электровозостроительный завод", г. Днепр.
- Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак".
- Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".
- Публичное акционерное общество "Аграрный фонд".
- Государственное предприятие "Одесский научно– исследовательский институт телевизионной техники", г. Одесса.
- Государственное предприятие "Эко".
- Государственное предприятие "УДВП Изотоп", г. Киев.
- Государственное предприятие "Электронмаш", г. Киев.
- Государственное предприятие "Полтавский комбинат хлебопродуктов".
- Государственное предприятие "Львовское".
- Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.
- Государственное предприятие Великолепетихский совхоз.
- Государственное предприятие "Лубенское агроторгове предприятие".
- Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие".
- Украинский научно-исследовательский институт соляной промышленности.
- Государственное предприятие "Сельскохозяйственное предприятие "Хмельницкое".
- Государственное предприятие "Львовский производственно-технический центр стандартизации, метрологии и сертификации".
- Агропромислово-торговое предприятие "Бобовище".
- Агроторговое предприятие совхоз-завода "Мукачевский".
- Государственное предприятие "Производственная дирекция по ликвидации Солотвинского солерудника".
- Государственное предприятие "Агентство по реструктуризации задолженности предприятий агропромышленного комплекса".
- Государственное предприятие шелкосовхоз "Шотовский".
- Государственное предприятие "Генический солезавод".
- Государственное предприятие "Песчанский карьер".
- Государственное предприятие "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов".
- Государственное предприятие "Волынское областное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу в животноводстве".
- Государственное научное учреждение "Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности".
- Государственное предприятие "Днепропетровское областное предприятие по племенному делу в животноводстве "Облплемпредприятие".
- Государственное предприятие "Мурафский карьер".
- Государственное предприятие "Харьковский проектный институт "Промзернопроект".
- Государственное предприятие Гайворонский завод безалкогольных напитков.
- Кременчугская межрайонная коконосушка "Міжрайшовк".
- Государственное предприятие "Грозинское".
- Государственное предприятие "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции".
- Государственное предприятие "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала".
- Государственное учреждение "Офис по продвижению экспорта Украины".
- Государственное предприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности".
- Государственная организация "Национальный офис интеллектуальной собственности".
- Государственное предприятие "Совхоз "Виноградная долина".
- Государственное предприятие "Племрепродуктор "Степное".
- Государственное предприятия "Племенной завод "Плоскивский".
- Государственное предприятие "Коневодство Украины".
Фото: facebook.com
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