Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал перечень госпредприятий, подконтрольных его ведомству, руководители которых были уволены. Список Милованов опубликовал в Facebook.

При этом в перечне указано 43 предприятия, хотя до этого министр анонсировал увольнение руководителей на 47 предприятиях.

Перечень государственных компаний на которых сменили руководство, опубликованный Миловановым:

Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь", г. Харьков. Государственное предприятие "Днепровский электровозостроительный завод", г. Днепр. Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак". Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт". Публичное акционерное общество "Аграрный фонд". Государственное предприятие "Одесский научно– исследовательский институт телевизионной техники", г. Одесса. Государственное предприятие "Эко". Государственное предприятие "УДВП Изотоп", г. Киев. Государственное предприятие "Электронмаш", г. Киев. Государственное предприятие "Полтавский комбинат хлебопродуктов". Государственное предприятие "Львовское". Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Государственное предприятие Великолепетихский совхоз. Государственное предприятие "Лубенское агроторгове предприятие". Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие". Украинский научно-исследовательский институт соляной промышленности. Государственное предприятие "Сельскохозяйственное предприятие "Хмельницкое". Государственное предприятие "Львовский производственно-технический центр стандартизации, метрологии и сертификации". Агропромислово-торговое предприятие "Бобовище". Агроторговое предприятие совхоз-завода "Мукачевский". Государственное предприятие "Производственная дирекция по ликвидации Солотвинского солерудника". Государственное предприятие "Агентство по реструктуризации задолженности предприятий агропромышленного комплекса". Государственное предприятие шелкосовхоз "Шотовский". Государственное предприятие "Генический солезавод". Государственное предприятие "Песчанский карьер". Государственное предприятие "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов". Государственное предприятие "Волынское областное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу в животноводстве". Государственное научное учреждение "Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности". Государственное предприятие "Днепропетровское областное предприятие по племенному делу в животноводстве "Облплемпредприятие". Государственное предприятие "Мурафский карьер". Государственное предприятие "Харьковский проектный институт "Промзернопроект". Государственное предприятие Гайворонский завод безалкогольных напитков. Кременчугская межрайонная коконосушка "Міжрайшовк". Государственное предприятие "Грозинское". Государственное предприятие "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции". Государственное предприятие "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала". Государственное учреждение "Офис по продвижению экспорта Украины". Государственное предприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности". Государственная организация "Национальный офис интеллектуальной собственности". Государственное предприятие "Совхоз "Виноградная долина". Государственное предприятие "Племрепродуктор "Степное". Государственное предприятия "Племенной завод "Плоскивский". Государственное предприятие "Коневодство Украины".

Фото: facebook.com

Напомним, что премьер Гончарук представил нового главу Укравтодора, тот сразу заявил о чистке топ-менеджмента.

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