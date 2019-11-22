22 ноября Всемирный день сыновей, православные отмечают День иконы Богоматери Скоропослушница. Именины отмечают Александры, Антоны, Дмитрии и Константины.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница", которая хранится в Дохиарском монастыре на Афоне. С ликом святой связывают много чудесных историй об исцелении, спасении из плена и при кораблекрушении.

На народном календаре - память преподобной Матроны. Наши предки говорили, что на Матрону зима вступает в свои права, а иней на деревьях в этот день предвещает мороз. Если на Матрену туман - к оттепели, если погода облачная и идет снег - в мае жди ненастье.

Международные праздники

День сыновей - это семейный праздник, который чаще всего отмечают в тесном семейном кругу, как и День матери (10 мая в 2020 году) и День отца (21 июня 2020 года).

События и даты

В 1307 году Папа Климент V издал буллу о начале следствия по обвинению Ордена тамплиеров в отречении от Иисуса Христа.

В 1497 году португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, тем самым проложив морской путь до индийского побережья.

В 1604 году король Испании Филипп III обгорел у камина - монарх стал жертвой придворного этикета. Он считал недостойным самостоятельно двигать кресло, вверенное придворному гранду.

В 1906 - началась аграрная реформа Петра Столыпина, которая заключалась в передаче наделов крестьянам и их широкое кредитование.

В 1917 году в Канаде образовали Национальную хоккейную лигу, куда вошли клубы "Торонто Аренас", "Оттава Сенаторз", "Квебек Булдогз", "Монреаль Канадиенс" и "Монреаль Марунз".

В 1918 году Польшу провозгласили республикой.

В 1938 году на берегу южной Африки поймали доисторическую рыбу целакант, которую считали вымершей. Возраст современных целакантов достигает 400 миллионов лет.

Рыба-ископаемое целакант

В 1960 году в Запорожье на заводе АО "АвтоЗАЗ" (бывший "Коммунар"), выпустили дебютную партию малолитражных "Запорожцев", названных "горбатыми" из-за типа кузова.

В 1963 году в Далласе убили одного из самых популярных и молодых президентов США - Джона Кеннеди. По официальной версии убийства, морской пехотинец Ли Харви Освальд выпустил в Кеннеди две пули, одна из которых попала в спину, другая - в голову. Спустя 2 дня Освальд был застрелен в полицейском участке.

В 1986 году самым молодым чемпионом мира в истории бокса стал 20-летний Майк Тайсон. Он завоевав титул WBC в супертяжелом весе в бою против Тревора Бербика. Удар Тайсона заставил соперника подниматься и падать трижды. 27-летний тренер Тайсона Кевин Руни стал самым молодым тренером, который привел подопечного к чемпионскому титулу.

В 2005 году впервые женщина стала канцлером Германии - это Ангела Меркель, которая сменила на посту Герхарда Шредера.

Сегодня 35 лет исполняется известной американской актрисе и певице Скарлетт Йоханссон. Она стала популярной благодаря роли Черной Вдовы в серии фильмов киновселенной Marvel, а также фильмах "Ещё одна из рода Болейн", "Трудности перевода", "Мы купили зоопарк", "Вики Кристина Барселона" и др.

Именины

День ангела сегодня у Александра, Алексея, Антона, Виктора, Дмитрия, Ивана, Ильи, Константина и Федора.