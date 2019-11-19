Бывший начальник управления государственной охраной Украины Валерий Гелетей заявил, что относительно предоставления услуг государственной охраны решение принимает президент Украины. Об этом Гелетей сказал, комментируя государственную охрану предоставленную главе ОП Андрею Богдану, в эфире телеканала 112 Украина.

"Решение о целесообразности принимается исключительно президентом Украины по представлению начальника Управления государственной охраны или от имени соответствующих органов государственной власти. То есть, президент, по большому счету, принимает решения. Это решение не обсуждается, руководитель государственной охраны обеспечивает, соответственно, это решение", - сказал бывший начальник госохраны.

По словам Гелетея, государственная охрана может предоставляться в случае наличия угрозы жизни или здоровью по отношению чиновников.

"Государственная охрана в случае наличия угрозы жизни или здоровью может осуществляться и в отношении народных депутатов Украины, членов кабинета министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами кабинета министров, судей Конституционного суда, Верховного суда, главы Национального банка", - отметил он.

Также Гелетей предположил, что в сторону главы Офиса президента Андрея Богдана поступали некие угрозы и президент принял решение предоставить ему защиту в соответствии со ст. 7 закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".

Напомним, что Богдана заподозрили в незаконном использовании номеров прикрытия и госохраны.

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