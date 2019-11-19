Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 0869, о запрете ограничивать доступ людей к побережью морей, рек и других водоемов. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

При этом документ всё-же позволяет ограничивать доступ для граждан Украины к водоемам, если речь идет о землях охранных зон, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах и зонах особого режима использования земель, а также об участках, на которых расположены гидротехнические сооружения; объекты повышенной опасности; объекты природно-заповедного фонда и культурного наследия; пансионаты, санатории и другие лечебно-оздоровительные учреждения; детские лагеря с документами на деятельность.

В любых других случаях нельзя запрещать людям купаться, плавать на лодках, заниматься рыбалкой, днем - причаливать к берегу.

Если человек или организация не пускают на побережье или берут деньги за доступ к побережью - это основание для суда прекратить для них право пользования земельным участком на побережье.

Также на побережье нельзя строить заборы или другие подобные конструкции. Владелец должен их демонтировать в течение 10 дней после получения письменного требования местной госадминистрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. Если владелец этого не сделает - соответствующие органы принимают решение о демонтаже, а оплатит это все равно владелец сооружения (если непонятно, кто владелец - оплатит тот, кто использует землю).

В Административном кодексе Украины предусмотрели штрафы за нарушения: 3400-6800 грн для лица и 6800-11900 грн для чиновника за ограничение безвозмездного беспрепятственного доступа граждан к побережью водоема.

При повторном нарушении - 6800-11900 грн для лица и 11,9 -17 тыс. грн для чиновника.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования и будет введен в действие через три месяца. В течение этого времени нужно демонтировать конструкции, которые препятствуют доступу граждан к побережью морей, рек, водоемов и островов.

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