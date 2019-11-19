Народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал новый отрывок беседы однопартийцев в Кривом Роге, в котором они обсуждают Александру Клитину.

В первом отрывке упоминалось, что одна из заместителей министра транспорта и инфраструктуры (по-видимому, Клитина) попала на свою должность через постель. Из нового фрагмента уже точно ясно, что речь идет о Клитиной.

Вот текстовая расшифровка беседы (больше информации читайте в материале "Страны".

"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охеренная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!

(смех)

- Это называется, я чиста перед вами.

- Капец, конечно, не-е-е-е, хороша подруга.

- У кого-то 5 детей?

- У вас там интересно.

- А Савченко где?

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что…"

Видео: YouTube/ Страна.ua

Ранее "Страна" публиковала первый отрывок записи разговора между депутатами "Слуги народа" и начальником полиции Днепропетровской области.

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