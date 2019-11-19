Появилась вторая часть записи разговора "слуг народа" в Кривом Роге, на которой они обсуждают замминистра Клитину
Народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал новый отрывок беседы однопартийцев в Кривом Роге, в котором они обсуждают Александру Клитину.
В первом отрывке упоминалось, что одна из заместителей министра транспорта и инфраструктуры (по-видимому, Клитина) попала на свою должность через постель. Из нового фрагмента уже точно ясно, что речь идет о Клитиной.
Вот текстовая расшифровка беседы (больше информации читайте в материале "Страны".
"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая?
- Ого! Охеренная!
- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!
(смех)
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, не-е-е-е, хороша подруга.
- У кого-то 5 детей?
- У вас там интересно.
- А Савченко где?
- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что…"
Видео: YouTube/ Страна.ua
Ранее "Страна" публиковала первый отрывок записи разговора между депутатами "Слуги народа" и начальником полиции Днепропетровской области.
Мы также писали, что известно о Клитиной.