Украина и Франция договорились об изготовлении 20 патрульных катеров
Украина и Франция подписали межправительственное рамочное соглашение об изготовлении и обслуживании партии патрульных кораблей и RIBлодок. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
После ратификации соглашения Верховной Радой, будет подписан технический контракт.
"От имени Правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции (136,5 млн евро) об изготовлении и техподдержке 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIBлодки построим в Украине", - написал Аваков и поблагодарил Францию за поддержку в укреплении украинской системы морской безопасности и охраны.
Фото: twitter.com
Напомним, что после передачи кораблей в МИД заявили, что Украина все-равно будет судиться с Россией в Гааге.
Также мы писали, что Украина потребует компенсации за захват украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.