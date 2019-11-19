Украина и Франция подписали межправительственное рамочное соглашение об изготовлении и обслуживании партии патрульных кораблей и RIBлодок. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

После ратификации соглашения Верховной Радой, будет подписан технический контракт.

"От имени Правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции (136,5 млн евро) об изготовлении и техподдержке 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIBлодки построим в Украине", - написал Аваков и поблагодарил Францию за поддержку в укреплении украинской системы морской безопасности и охраны.

Фото: twitter.com

Напомним, что после передачи кораблей в МИД заявили, что Украина все-равно будет судиться с Россией в Гааге.

Также мы писали, что Украина потребует компенсации за захват украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.