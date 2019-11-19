Бывшему нардепу Олегу Ляшко суд Борисполя избирает меру пресечения по делу о драке лидера Радикальной партии с нардепом Андреем Герусом. Три народных депутата - Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко - изъявили желание взять Ляшко на поруки. Об этом сообщает РБК.

При этом сам Ляшко заявил, что ему это не нужно. "Я хочу сказать, что я не нуждаюсь в поручительствах. Я взрослый, слава Богу, здоровый и ответственный человек", - заявил он в зале суда.

Прокуроры настаивают на взятии политика под стражу.

Напомним, 6 ноября в аэропорту "Борисполь" Ляшко устроил потасовку с Герусом, который позже назвал произошедшее "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова. По факту драки полиция открыла уголовное производство.

Ранее "Страна" писала о том, что Ляшко забросали презервативами с вазелином перед судом за драку с Герусом.

Также мы сообщали, что прокуратура не будет открывать уголовное дело о госизмене Геруса по заяве Ляшко.