Ученые из Калифорнийского университета разработали новый способ перевода возраста собак в человеческий, сравнивая часы метилирования (специальной модификации молекулы ДНК) у четвероногих питомцев и людей. Об этом сообщает портал N+1.

Для своей разработки ученые собрали образцы ДНК у 104 лабрадоров-ретриверов от 0 до 16 лет. А для сравнения использовали образцы ДНК 320 людей от 0 до 103 лет.

Исследователи сопоставили у собак и людей участки ДНК, на которых метилирование изменяется с возрастом, и обнаружили что пожилые собаки по степени метилирования напоминают пожилых людей, а молодые - молодых.

Затем ученые построили график соответствия возраста собак возрасту людей. И выяснили, что эта зависимость непрерывная, но нелинейная. Из нее следует, что собаки быстрее стареют в первые годы своей жизни и медленнее - после четырех лет.

Итоговая формула расчета для перевода возраста получилась такой:

человеческий возраст = 16 * ln (возраст собаки) + 31. Где ln - это натуральный логарифм.

Например, двухлетняя собака примерно соответствует 42-летнему возрасту человека.

16 * 0,69 (натуральный логарифм числа 2) +31 = 42,04.

4-летней - 53 по человеческим меркам, 7-летней - 62 года, 10-летней - 67 лет.

Кривая соответствия возрастов человека и собаки. Фото: nplus1.ru

С помощью графика ученые убедились в том, что ключевые точки в жизни обоих организмов совпадают. Например, зубы начинают прорезываться в семь недель (0,13 года) у собак и в 9 месяцев (0,75 года) у людей. А средняя продолжительность жизни составляет примерно 12 лет у лабрадоров и около 70 лет у людей.

У работы есть немаловажное практическое применение. На собаках все чаще испытывают человеческие лекарства, поскольку они похожи на людей по физиологии и по продолжительности жизни.

Ранее "Страна" сообщала об открытии шведских ученых, выяснивших, что стремление людей завести собаку на более чем 50% объясняется генетическими факторами.

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