В Швеции прокуратура решила прекратить расследование уголовного дела об изнасиловании, которое с перерывами расследовалось против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с 2010 года. Об этом сообщает ВВС.



В мае 2019 года прокуратура Швеции возобновила расследование дела по запросу предполагаемой жертвы изнасилования. Ассанж все обвинения отвергал и называл их политически мотивированными. Он избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле нынешнего года его лишили убежища, в результате он был задержан британскими властями.

Сейчас Ассанж находится в лондонской тюрьме из-за нарушений выход под залог.

В феврале в Великобритании суд также будет рассматривать дело об экстрадиции Ассанжа в США. Там против него ведется расследование из-за публикации WikiLeaks засекреченных документов о войне в Афганистане.

Как сообщала "Страна", за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора шпионили частные детективы. Сам Ассанж из-за боязни, что за ним ведут слежку, встречался с некоторыми из своих посетителей в женском туалете, поскольку считал это место наиболее безопасным.

Напомним, что по данным Wikileaks, власти США пытались подвести Джулиана Ассанжа под статью о смертной казни.