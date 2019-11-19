Известная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась ярким фото с отдыха в городе Марбелье (Испания). Снимок она выложила в своем Instagram 18 ноября.

Один из самых дорогих и престижных курортов Испании, видимо, пришелся по душе певице. На фото она выглядит очень счастливой, хотя за границей NK находится без мужа. Алексей Потапенко (Потап) сейчас выступает с концертными турами по Украине. А Настя, завернувшись в теплый шарф, странствует по яркой и фантастической Испании.

Фото: instagram.com

Напомним, что Настя Каменских стала блонди и показала ноги от ушей.

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